У Музеї просто неба за підтримки БФ "МХП-Громаді" реставрують вітряк: записали ASMR-звуки реставрації

До Києва потрапив 1973 року, де планувалося його відновити. Однак, жодні реставраційні роботи з того часу не проводилися. Відтак, суттєво пошкодилися стіни з каменю-вапняку, покрівля, двері. Крила практично не збереглися. 2023-го за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" розпочалася реставрація цього вітряка. Цей процес команда Фонду вирішила не тільки зафільмувати, але й покласти на музику.

Так з’явилося ASMR-відео зі звуками реставрації вітряка. У його основі – музика бандури, яку написала й виконала Олена Немеш, переможниця низки всеукраїнських музичних конкурсів та випускниця Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра. За саунд-дизайн відповідали Іван та Наталія Короп.



За рік реставраційних робіт вдалося зробити:

ґрунтовне дослідження стану об’єкта;

розчищення території навколо вітряка та схилу;

охоронну стіну;

укріплено та гідроізольовано фундамент;

згідно з кресленнями виготовлено та встановлено дубові дах і лопаті;

відтворено автентичний робочий механізм;

облаштовано територію навколо вітряка.

18 травня в Національному музеї архітектури та побуту (Музей просто неба в Пирогові) відбудеться офіційне відкриття вітряка.