У Музеї просто неба за підтримки БФ "МХП-Громаді" реставрують вітряк: записали ASMR-звуки реставрації
У Національному музеї архітектури та побуту триває реставрація старовинного вітряка з Херсонщини – з села Олександрівка, яке було під окупацією та де тривають виснажливі бої. Млину понад 100 років. Орієнтовно був зведений у кінці ХІХ – на початку ХХ століття
До Києва потрапив 1973 року, де планувалося його відновити. Однак, жодні реставраційні роботи з того часу не проводилися. Відтак, суттєво пошкодилися стіни з каменю-вапняку, покрівля, двері. Крила практично не збереглися. 2023-го за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" розпочалася реставрація цього вітряка. Цей процес команда Фонду вирішила не тільки зафільмувати, але й покласти на музику.
Так з’явилося ASMR-відео зі звуками реставрації вітряка. У його основі – музика бандури, яку написала й виконала Олена Немеш, переможниця низки всеукраїнських музичних конкурсів та випускниця Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра. За саунд-дизайн відповідали Іван та Наталія Короп.
За рік реставраційних робіт вдалося зробити:
- ґрунтовне дослідження стану об’єкта;
- розчищення території навколо вітряка та схилу;
- охоронну стіну;
- укріплено та гідроізольовано фундамент;
- згідно з кресленнями виготовлено та встановлено дубові дах і лопаті;
- відтворено автентичний робочий механізм;
- облаштовано територію навколо вітряка.
18 травня в Національному музеї архітектури та побуту (Музей просто неба в Пирогові) відбудеться офіційне відкриття вітряка.
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