Зменшився масштаб: британська розвідка оцінила парад у Росії 9 травня
У четвер, 9 травня, Росія провела "традиційний" військовий парад у Москві. Проте у цьому році він "зменшився масштабом" через великі втрати на війні в Україні
Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що паради до 9 травня скасували у 24 містах, насамперед у тих областях, які межують з Україною, ймовірно, через низьку безпеку.
Попри те, що РФ відновила польоти військової авіації, у небі було лише дев’ять літаків СУ-30СМ і МіГ-29, а також шість штурмовиків СУ-25
"Московський парад зменшився за масштабом, оскільки демонструвалося менше сучасної військової техніки порівняно з попередніми роками", - вважають аналітики.
Загалом у параді взяли участь 9 тисяч курсантів, ветеранів та військовослужбовців. Натомість у 2023 році було 8 тисяч, а у 2021 році - 11 тисяч. Також на параді було представлено 61 військову машину, а важкої бронетехніки та гусеничної військової техніки не було.
Єдиний церемоніальний танк Т-34 часів Другої світової війни, який традиційно розпочинає парад, був єдиним присутнім Основним бойовим танком. Це контрастує з московським парадом 2020 року, де було задіяно 20 основних бойових танків.
"Зважаючи на значні втрати російського персоналу та техніки внаслідок війни в Україні, Росія не мала можливості використовувати паради для демонстрації військової сили", - вважають у розвідці.
- Російські хакери у четвер, 9 травня, зламали супутниковий сигнал українських каналів групи StarLightMedia та "Інтер": натомість вони запустили трансляцію параду в Москві.
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