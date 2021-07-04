Китайські астронавти вперше з 2008 року вийшли у відкритий космос
Двоє китайських астронавтів здійснили вихід у відкритий космос зі станції "Тяньгун", яка розгортається на орбіті
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Астронавти здійснили вихід у відкритий космос для проведення монтажних робіт. Лю Бомін і Тан Хунбо вийшли з базового модуля "Тяньхе" орбітальної станції "Тяньгун" та пробули в космічному вакуумі близько семи годин.
Це був перший вихід у відкритий космос для китайських астронавтів з 2008 року.
Китайський космічний корабель "Шеньчжоу-12" з трьома космонавтами на борту зістикувався на орбіті зі споруджуваною орбітальною станцією "Тяньгун" 17 червня.
До складу екіпажу входять Не Хайшен, Тан Хунбо, що вже побували в космосі, а також Лю Бомін, для якого політ став першим.
Для Китаю це 19-й політ корабля з космонавтами з початку реалізації програми пілотованих польотів у космос, а також перша пілотована місія до споруджуваної орбітальної станції.
Для завершення будівництва станції потрібно 11 запусків і трохи більше року. Планується, що на орбіту виведуть два лабораторних модулі, які будуть пристиковані до базового, запущені чотири вантажних і чотири пілотованих кораблі.
Нова станція буде уп'ятеро меншою за Міжнародну космічну станцію та прийматиме на постійній основі лише трьох членів екіпажу.
- Нагадаємо, 27 червня Китай оприлюднив відео посадки марсохода "Чжужун" на поверхню Марсу.
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