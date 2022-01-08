Китайські вчені виявили воду в зразках ґрунту з Місяця

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Воду виявили в зразку місячного ґрунту, доставленого на Землю автоматичною міжпланетною станцією "Чан'є-5" у 2020 році.

Журналу Science Advances опублікував аналіз результатів, заснованих на даних у спектрах відображення від 0.48 до 3.2 мікрометрів, отриманих апаратом "Чан'є-5".

"За нашими підрахунками, в зразку місячного ґрунту міститься 120 мільйонних часток води яка здебільшого з'явилася в ньому завдяки сонячному вітру", - йдеться у дослідницькій статті.

У матеріалі наголошується, що ґрунт був зібраний у північній частині області "Океан Бур".

Китайський зонд "Чан'є-5" був запущений з космодрому "Веньчань", розташованому на острові Хайнань, за допомогою ракети-носія "Чанчжен-5" 23 листопада 2020 року. 1 грудня 2020 зонд опустився в "Океані Бур", а потім повернувся на Землю 16 грудня того ж року, доправивши на Землю 1731 грам місячного ґрунту.