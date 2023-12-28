Китайський виробник смартфонів Xiaomi представив свій перший електромобіль

Про це пише Reuters.

Генеральний директор компанії Лей Цзюнь заявив, що седан SU7 (Speed Ultra) - це довгоочікувана модель обладнана технологією "супер-електродвигуна", що здатна забезпечити швидкість прискорення, вищу ніж та, яка є в автомобілі Tesla та електромобілі Porsche.

"Наполегливо працюючи протягом наступних 15-20 років, ми станемо одним з 5 найбільших світових автовиробників, прагнучи підняти автомобільну промисловість Китаю в цілому", - сказав Цзюнь.

Автомобіль, ймовірно, можна буде придбати вже за кілька місяців. Він буде доступний у двох версіях: з запасом ходу до 668 км та до 800 км на одному заряді. Наразі виробник не оголосив ціну за авто, проте гендиректор вказав, що вартість буде "дійсно трохи високою, але такою, яку кожен вважатиме виправданою".