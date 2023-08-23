Новий конкурент Tesla: Xiaomi отримала дозвіл Пекіна на виробництво електрокарів

Про це інформує Reuters з посиланням на два джерела.

Повідомляється, що Національна комісія з розвитку і реформ (NDRC) цього місяця вже затвердила виробництво електромобілів Xiaomi.

За словами співрозмовників видання, компанії потрібен дозвіл міністерства промисловості та інформації, яке перевіряє нових автовиробників і моделі за технічними вимогами.

Схвалення наближає Xiaomi до масового виробництва електрокарів більш ніж через два роки після того, як компанія вперше оголосила про свої плани.

Поки компанія чекала дозволу, Xiaomi побудувала заводські потужності в Пекіні, які можуть виробляти 200 тис. електромобілів на рік. З минулого тижня компанія також посилила набір персоналу на свій завод, готуючись до збільшення виробництва в грудні.

За даними видання, компанія планує почати масове виробництво авто у першому півріччі 2024 року та випустити близько 100 тис. електрокарів наступного року.

Китайська Xiaomi збирається інвестувати у бізнес $10 млрд за 10 років.