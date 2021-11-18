Кива здав нагородну зброю
Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива здав нагородні пістолети Glock-19 і АПС
Про це повідомили в пресцентрі Національної поліції.
"Дозволи на право зберігання та носіння нагородної зброї анульовано відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 листопада 2021 року № 680 о/с "Про позбавлення Киви І.В. відомчих заохочувальних відзнак Міністерства внутрішніх справ України "Вогнепальна зброя", - йдеться в заяві Нацполіції.
Сьогодні, 18 листопада, нардеп Ілля Кива здав пістолети Glock-19 і АПС, а також дозволи на їхнє зберігання співробітникам правоохоронних органів.
- 16 листопада міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив Іллю Киву права на нагородну зброю за негідну поведінку.
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