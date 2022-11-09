Кияни петицією просять не встановлювати у столиці ялинку

Про це йдеться на сайті Київської міськради.

Впродовж дня петиція набрала необхідних 6 тисяч підписів. Тепер її розгляне Київрада.

"Вважаю недоречним встановлювати ялинку = витрачати кошти на її придбання, монтаж, обслуговування та демонтаж. Виділенні кошти доречніше витратити на допомогу ЗСУ чи допомогу ВПО", – йдеться у петиції.

Авторка звернення – Наталія Попович. Вона вважає, що встановлення головної ялинки країни варто відкласти до перемоги у війні.

У Києві попри війну планують встановлювати головну новорічну ялинку країни.

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