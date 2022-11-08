Про це в ефірі телемарафону 6 листопада сказав мер Києва Віталій Кличко, передає НВ.

За його словами, цього року не буде традиційних святкувань, концертів та ярмарку зі скупченням людей, але буде ялинка.

Поки не відомо, де саме в столиці цього року поставлять ялинку, але вже розпочато роботу по підготовці до її встановлення.

"Зараз вивчаються всі можливості по встановленню головної ялинки. Обговорюються різні варіанти. Мер підтвердив, що ялинку буде встановлено. Ми працюємо, шукаємо партнерів і спонсорів, готуємось. Ескіз ялинки вже розроблено. Можу сказати, що цього разу ялинка буде не про новорічне диво. Цього року зовсім інша історія", - розказав сайту Realist.Online президент Folk Ukraine Ігор Добруцький, організатор новорічного свята на Софійській площі.

Планується, що ялинка буде в синьо-жовтих кольорах, а замість зірки буде тризуб.

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