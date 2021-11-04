Кияни зможуть вакцинуватися від грипу в аптеках: МОЗ запустив пілотний проєкт
У Києві з 10 по 14 листопада проводитиметься пілотний проєкт "Вакцинація від грипу в аптеках"
Про це пресслужба МОЗ повідомила у Facebook.
"Проєкт допоможе спростити доступ до вакцинації проти грипу та продемонструвати, що Україна готова до впровадження передових світових практик у сфері охорони здоров'я, таких як щеплення в аптеках", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аптеки, які беруть участь в проєкті, розташовані за адресами вул. Ярославів Вал, 20; вул. Московська, 46/2; вул. Велика Васильківська, 112А; вул. Дмитрівська, 2; вул. Срібнокільська, 2А.
У пресслужбі також зауважили, що для участі в проєкті треба бути старшим за 18 років, мати із собою паспорт та ІПН, пройти безкоштовний огляд лікаря в аптеці перед вакцинацією та купити будь-яку вакцину проти грипу в аптеці.
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