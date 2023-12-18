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Класичний пиріг кіш Лорен: рецепт французької страви

18 грудня, 2023 понедiлок
09:51
рецепти Кіш Лорен

Пиріг кіш Лорен: класичний рецепт з беконом та цікавий варіант з куркою і грибами. Насолоджуйтесь унікальним насиченим смаком Франції у себе вдома!

"Кіш Лорен" або "Кіш Лотарингія" (Quiche Lorraine) - це популярна французька страва, що є своєрідним варіантом пирога. Ця страва зазвичай містить начинку із яєць, вершків, бекону та сиру. ЇЇ назва походить від однойменного французького регіону Лотарингія. Кіш може подаватися як холодним, так і гарячим.

Такий піріг часто зустрічається на столах під час святкових обідів або в якості апетитної закуски. Кіш Лорен має давню історію, перші згадки про нього виникли ще в середньовіччі. Хоча спочатку його рецепт був досить простим, однак з часом страва стала популярною у всій Франції та далеко за її межами.

Кіш Лорен з беконом

Класичний пиріг кіш Лорен

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно пшеничне - 350 г
  • вершкове масло - 200 г
  • курячі яйця - 2 шт.
  • сіль - дрібка

Для начинки:

  • бекон (або шинка) - 70 г
  • молоко - 100 мл
  • вершки - 150 мл
  • куряче яйце - 1 шт.
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • твердий сир - 100 г
  • мускатний горіх мелений - дрібка
  • сіль і перець - дрібка

Класичний пиріг кіш Лорен - рецепт приготування покроково:

  1. Борошно просіюємо у ємність, додаємо сіль, яйця та розм'якшене вершкове масло. Замішуємо пісочне тісто, а потім накриваємо його плівкою та ставимо в холодильник на 20 хвилин.
  2. Розкочуємо тісто скалкою до 3-5 мм товщиною та перекладаємо у форму для запікання. Добре розрівнюємо, щоб тісто було однієї товщини та формуємо бортики. Виделкою робимо маленькі отвори, щоб воно не сильно піднімалось під час випікання.
  3. Ставимо випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
  4. Робимо начинку. Очищаємо цибулю та нарізаємо кубиком. Бекон теж ріжмо кубиком, а сир натираємо на крупній терці. Додаємо вершки, молоко, яйце, сіль, перець, мускатний горіх та все перемішуємо.
  5.  Дістаємо пісочну основу з духовки, перекладаємо на неї начинку та розрівнюємо. Знову відправляймо в духовку на 10 хвилин.

Готово!

Фото: House & Garden

Кіш Лорен з куркою та грибами

Інгредієнти:

Для тіста:

  • борошно – 210 г
  • масло вершкове – 110 г
  • яйце куряче – 1 шт.
  • сіль - 1/3 ч. л.
  • цукор - 1/3 ч. л.

Для начинки:

  • копчене куряче м'ясо – 300 г
  • печериці – 200 г
  • курячі яйця - 3 шт.
  • вершки 15% - 200 г
  • сир твердий – 120 г
  • зелена цибуля – невеликий пучок
  • рослинна олія – 2 ст. л.
  • сіль та чорний перець (за смаком)

Кіш Лорен з куркою. Покроковий рецепт приготування:

  1. Перетираємо на терці холодне вершкове масло з борошном так, щоб утворилася крихта. Потім додаємо сіль, цукор, яйця та вимішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 15-20 хвилин.
  2. Шампіньйони промиваємо та нарізаємо будь-яким зручним для вас способом.
  3. Ставимо сковорідку з олією на вогонь, добре прогріваємо та смажимо до готовності шампіньйони. Солимо та перчимо.
  4. Нарізаємо невеликим кубиком копчене куряче м'ясо, зелену цибулю. Сир натираємо на крупній терці.
  5. Яйця збиваємо з вершками вінчиком. Сюди ж додаємо готові шампіньйони, м'ясо, зелену цибулю, сир та все перемішуємо – начинка готова.
  6. Тісто розкочуємо на пергаменті. Перекладаємо у форму для випікання, формуємо бортики та виделкою робимо маленькі отвори по периметру заготовки. Накриваємо тісто пергаменним папером та засипаємо його зверху будь-якою крупою або бобовими, щоб воно добре пропікалось, але сильно не піднялось.
  7. Ставимо у розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.
  8. Виймаємо пісочне тісто, прибираємо пергаментний папір з крупою. Натомість викладаємо начинку.
  9. Ставимо випікати в духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин.

Смачного!

Фото: Licious


 
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