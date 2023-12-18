Класичний пиріг кіш Лорен: рецепт французької страви
Пиріг кіш Лорен: класичний рецепт з беконом та цікавий варіант з куркою і грибами. Насолоджуйтесь унікальним насиченим смаком Франції у себе вдома!
"Кіш Лорен" або "Кіш Лотарингія" (Quiche Lorraine) - це популярна французька страва, що є своєрідним варіантом пирога. Ця страва зазвичай містить начинку із яєць, вершків, бекону та сиру. ЇЇ назва походить від однойменного французького регіону Лотарингія. Кіш може подаватися як холодним, так і гарячим.
Такий піріг часто зустрічається на столах під час святкових обідів або в якості апетитної закуски. Кіш Лорен має давню історію, перші згадки про нього виникли ще в середньовіччі. Хоча спочатку його рецепт був досить простим, однак з часом страва стала популярною у всій Франції та далеко за її межами.
Кіш Лорен з беконом
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно пшеничне - 350 г
- вершкове масло - 200 г
- курячі яйця - 2 шт.
- сіль - дрібка
Для начинки:
- бекон (або шинка) - 70 г
- молоко - 100 мл
- вершки - 150 мл
- куряче яйце - 1 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- твердий сир - 100 г
- мускатний горіх мелений - дрібка
- сіль і перець - дрібка
Класичний пиріг кіш Лорен - рецепт приготування покроково:
- Борошно просіюємо у ємність, додаємо сіль, яйця та розм'якшене вершкове масло. Замішуємо пісочне тісто, а потім накриваємо його плівкою та ставимо в холодильник на 20 хвилин.
- Розкочуємо тісто скалкою до 3-5 мм товщиною та перекладаємо у форму для запікання. Добре розрівнюємо, щоб тісто було однієї товщини та формуємо бортики. Виделкою робимо маленькі отвори, щоб воно не сильно піднімалось під час випікання.
- Ставимо випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на 15-20 хвилин.
- Робимо начинку. Очищаємо цибулю та нарізаємо кубиком. Бекон теж ріжмо кубиком, а сир натираємо на крупній терці. Додаємо вершки, молоко, яйце, сіль, перець, мускатний горіх та все перемішуємо.
- Дістаємо пісочну основу з духовки, перекладаємо на неї начинку та розрівнюємо. Знову відправляймо в духовку на 10 хвилин.
Готово!
Фото: House & Garden
Кіш Лорен з куркою та грибами
Інгредієнти:
Для тіста:
- борошно – 210 г
- масло вершкове – 110 г
- яйце куряче – 1 шт.
- сіль - 1/3 ч. л.
- цукор - 1/3 ч. л.
Для начинки:
- копчене куряче м'ясо – 300 г
- печериці – 200 г
- курячі яйця - 3 шт.
- вершки 15% - 200 г
- сир твердий – 120 г
- зелена цибуля – невеликий пучок
- рослинна олія – 2 ст. л.
- сіль та чорний перець (за смаком)
Кіш Лорен з куркою. Покроковий рецепт приготування:
- Перетираємо на терці холодне вершкове масло з борошном так, щоб утворилася крихта. Потім додаємо сіль, цукор, яйця та вимішуємо тісто. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо в холодильник на 15-20 хвилин.
- Шампіньйони промиваємо та нарізаємо будь-яким зручним для вас способом.
- Ставимо сковорідку з олією на вогонь, добре прогріваємо та смажимо до готовності шампіньйони. Солимо та перчимо.
- Нарізаємо невеликим кубиком копчене куряче м'ясо, зелену цибулю. Сир натираємо на крупній терці.
- Яйця збиваємо з вершками вінчиком. Сюди ж додаємо готові шампіньйони, м'ясо, зелену цибулю, сир та все перемішуємо – начинка готова.
- Тісто розкочуємо на пергаменті. Перекладаємо у форму для випікання, формуємо бортики та виделкою робимо маленькі отвори по периметру заготовки. Накриваємо тісто пергаменним папером та засипаємо його зверху будь-якою крупою або бобовими, щоб воно добре пропікалось, але сильно не піднялось.
- Ставимо у розігріту до 200 градусів духовку на 15 хвилин.
- Виймаємо пісочне тісто, прибираємо пергаментний папір з крупою. Натомість викладаємо начинку.
- Ставимо випікати в духовку при температурі 180 градусів на 35-40 хвилин.
Смачного!
Фото: Licious
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