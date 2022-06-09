Кличко: Мінськ вже не місто-побратим Києва

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва. Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі - країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в середині квітня Київський метрополітен запустив публічне онлайн-опитування щодо перейменування 5 станцій: "Мінської", "Героїв Дніпра", "Берестейської", "Дружби народів" і "Площі Льва Толстого".

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