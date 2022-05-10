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Головна Суспільство "Героїв України" та "Василя Стуса": голова київської підземки оголосив результати онлайн-голосування за перейменування станцій

"Героїв України" та "Василя Стуса": голова київської підземки оголосив результати онлайн-голосування за перейменування станцій

10 травня, 2022 вiвторок
11:56
Суспільство Станція "Берестейська"

Відбір пропозицій щодо нових назв станцій Київського метрополітену тривав до 1 травня. Після цього проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів до 9 травня включно

Про це повідомляє голова Київського метрополітену Віктор Брагінський.

За його словами, онлайн-рейтингування завершено. Свою позицію під час голосування висловили 170 646 користувачів.

На думку киян:

  • Станція "Берестейська" повинна мати назву "Бучанська";
  • Станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь Василя Стуса;
  • "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України";
  • "Мінська" має бути "Варшавською";
  • "Дружби народів" - "Ботанічною".

Брагінський повідомляє, що найближчим часом проєкт рішення буде підготовлено для розгляду на засідання Київської міської ради.

  • 2 травня столичний метрополітен запропонував киянам проголосувати на нові назви для п'яти станцій.

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Новини
метро
київський метрополітен
Київ
площа Льва Толстого
Берестейська
Героїв Дніпра
Дружби народів
Віктор Брагінський
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