"Героїв України" та "Василя Стуса": голова київської підземки оголосив результати онлайн-голосування за перейменування станцій

Про це повідомляє голова Київського метрополітену Віктор Брагінський.

За його словами, онлайн-рейтингування завершено. Свою позицію під час голосування висловили 170 646 користувачів.

На думку киян:

Станція "Берестейська" повинна мати назву "Бучанська";

Станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь Василя Стуса;

"Героїв Дніпра" має стати "Героїв України";

"Мінська" має бути "Варшавською";

"Дружби народів" - "Ботанічною".

Брагінський повідомляє, що найближчим часом проєкт рішення буде підготовлено для розгляду на засідання Київської міської ради.

2 травня столичний метрополітен запропонував киянам проголосувати на нові назви для п'яти станцій.

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