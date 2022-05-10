"Героїв України" та "Василя Стуса": голова київської підземки оголосив результати онлайн-голосування за перейменування станцій
Відбір пропозицій щодо нових назв станцій Київського метрополітену тривав до 1 травня. Після цього проходило рейтингування 5 найпопулярніших варіантів до 9 травня включно
Про це повідомляє голова Київського метрополітену Віктор Брагінський.
За його словами, онлайн-рейтингування завершено. Свою позицію під час голосування висловили 170 646 користувачів.
На думку киян:
- Станція "Берестейська" повинна мати назву "Бучанська";
- Станція "Площа Льва Толстого" повинна бути перейменована на честь Василя Стуса;
- "Героїв Дніпра" має стати "Героїв України";
- "Мінська" має бути "Варшавською";
- "Дружби народів" - "Ботанічною".
Брагінський повідомляє, що найближчим часом проєкт рішення буде підготовлено для розгляду на засідання Київської міської ради.
- 2 травня столичний метрополітен запропонував киянам проголосувати на нові назви для п'яти станцій.
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