У Києві оприлюднили варіанти нових назв для п'яти станцій метро
Столичний метрополітен запропонував киянам проголосувати на нові назви для п'яти станцій
Про це повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон у facebook.
"Наразі відібрано по п'ять найпопулярніших варіантів для кожної станції, за які можна проголосувати до 9 травня. Потім результати будуть підсумовані та направлені до Київської міської ради. Свій висновок також підготує фахова комісія з питань найменувань", - написала Макогон.
Вона додала, що серед пропозицій були й цікаві варіанти. "Для "Мінської" пропонували назви "Борщ", "Реактивні гуси" та "Тракторна". Станцію "Героїв Дніпра" деякі учасники опитування бачили як станцію "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків". "Берестейську" хотіли перейменувати в "Паляницю", а "Дружби народів" - в "Байрактарську" або "Чорнобаївську", - написала Макогон.
Станцію "Дружби народів" пропонується перейменувати на Ботанічну, Європейську, Єдності України, Звіринецьку, Героїв Маріуполя.
Станцію "Площа Льва Толстого" - Василя Стуса, Степана Бандери, Лесі Українки, Івана Франка, Ліни Костенко.
Станція "Берестейська" - Бучанська, Варшавська, Маріупольська, Берестейська (залишити назву), Степана Бандери.
Станція "Мінська" - Варшавська, Маріупольська, Вишгородська, Бучанська, Мінська (залишити без змін).
Станція "Героїв Дніпра" - Героїв Маріуполя, Героїв України, Вишгородська, Північна,
Героїв Дніпра (залишити назву).
Проголосувати за нові назви станцій можна за цим посиланням.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.05
Купівля 31.05Продаж 32.01
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.76
- Актуальне
- Важливе