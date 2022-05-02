У Києві оприлюднили варіанти нових назв для п'яти станцій метро

Про це повідомила заступниця начальника Київського метрополітену Наталка Макогон у facebook.

"Наразі відібрано по п'ять найпопулярніших варіантів для кожної станції, за які можна проголосувати до 9 травня. Потім результати будуть підсумовані та направлені до Київської міської ради. Свій висновок також підготує фахова комісія з питань найменувань", - написала Макогон.

Вона додала, що серед пропозицій були й цікаві варіанти. "Для "Мінської" пропонували назви "Борщ", "Реактивні гуси" та "Тракторна". Станцію "Героїв Дніпра" деякі учасники опитування бачили як станцію "Імені Магістра Йоди" або "Пухнастих котиків". "Берестейську" хотіли перейменувати в "Паляницю", а "Дружби народів" - в "Байрактарську" або "Чорнобаївську", - написала Макогон.

Станцію "Дружби народів" пропонується перейменувати на Ботанічну, Європейську, Єдності України, Звіринецьку, Героїв Маріуполя.

Станцію "Площа Льва Толстого" - Василя Стуса, Степана Бандери, Лесі Українки, Івана Франка, Ліни Костенко.

Станція "Берестейська" - Бучанська, Варшавська, Маріупольська, Берестейська (залишити назву), Степана Бандери.

Станція "Мінська" - Варшавська, Маріупольська, Вишгородська, Бучанська, Мінська (залишити без змін).

Станція "Героїв Дніпра" - Героїв Маріуполя, Героїв України, Вишгородська, Північна,

Героїв Дніпра (залишити назву).

Проголосувати за нові назви станцій можна за цим посиланням.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb