Кличко назвав можливу причину дивних вібрацій вночі у Києві

Про це він повідомив у національному телемарафоні.

"Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим", - пояснив Кличко.

Довідка

Місцеві жителі Києва та Київської області сьогодні відчули дивну вібрацію. Дехто з жителів навіть припустив, що стався землетрус, однак сейсмологи запевнили, що ні в столиці, ні в області жодної сейсмологічної активності зафіксовано не було.