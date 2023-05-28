Кличко назвав можливу причину дивних вібрацій вночі у Києві
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що вібрація, яку чули жителі Києва та області вночі - це звук від транспорту, який доставляє зброю до фронту
Про це він повідомив у національному телемарафоні.
"Це зброя йде до фронту. Доволі потужна. І може бути вібрація пов'язана з цим", - пояснив Кличко.
Довідка
Місцеві жителі Києва та Київської області сьогодні відчули дивну вібрацію. Дехто з жителів навіть припустив, що стався землетрус, однак сейсмологи запевнили, що ні в столиці, ні в області жодної сейсмологічної активності зафіксовано не було.
- У ніч проти 28 травня росіяни здійснили чергову масовану атаку на Київ. Силами ППО у повітряному просторі столиці було знищено понад 40 безпілотників.
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