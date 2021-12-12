Кличко обурився через відсутність у Ломаченка українського прапора під час бою з Коммі
Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко розкритикував Василя Ломаченка через відсутність українського прапора під час поєдинку проти Річарда Коммі з Гани
Про це Кличко написав у twitter.
Ексчемпіон світу в надважкій вазі, виклав фото Ломаченка після переможного бою з Коммі з прапором рідного міста боксера - Білгорода-Дністровського, з яким він вийшов на ринг.
Через відсутність у співвітчизника національного прапора Володимир Кличко процитував статтю з Вікіпедії про патріотизм.
"Вікіпедія: Патріотизм чи національна гордість – це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття – це спільна єдність людей". Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи репрезентував він країну, не використовуючи прапор своєї країни? WTF", – написав Кличко.
- Нагадаємо, 12 грудня Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO.
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