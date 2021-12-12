Кличко обурився через відсутність у Ломаченка українського прапора під час бою з Коммі

Про це Кличко написав у twitter.

Ексчемпіон світу в надважкій вазі, виклав фото Ломаченка після переможного бою з Коммі з прапором рідного міста боксера - Білгорода-Дністровського, з яким він вийшов на ринг.

Через відсутність у співвітчизника національного прапора Володимир Кличко процитував статтю з Вікіпедії про патріотизм.

"Вікіпедія: Патріотизм чи національна гордість – це почуття любові, відданості та прихильності до батьківщини. Це почуття – це спільна єдність людей". Василь Ломаченко переміг, вітаю, але чи репрезентував він країну, не використовуючи прапор своєї країни? WTF", – написав Кличко.

