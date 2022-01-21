Кличко одужав від коронавірусу
21 січня мер Києва Віталій Кличко отримав негативний результат COVID-тесту
Про це він написав у Телеграм.
"Друзі! Отримав негативний тест на коронавірус", - повідомив мер.
Віталій Кличко зазначив, що хворів на штам "Омікрон".
"Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носу, невеликий кашель, відсутність температури", - наголосив мер.
Віталій Кличко закликав у разі виникнення таких ознак зробити швидкий ПЛР-тест.
"Минулими вихідними зробив його вдома і, отримавши позитив, у понеділок поїхав у лікарню. ПЛР підтвердив COVID-19", - розповів він.
Мер зауважив, що оскільки він вакцинований обома дозами COVID-щеплення, перебіг хвороби був нескладним і нетривалим.
Він повідомив, що 21 січня зробив тест на антиген і отримав негативний результат.
"Висновок головний- вакцинуйтеся! Висновок теж важливий - слідкуйте за своїм здоров‘ям, не нехтуйте небезпекою!", - закликав Віталій Кличко.
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