Кличко вдруге захворів на коронавірус

Про це він написав у Telegram.



"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге", - повідомив мер Києва.



Віталій Кличко висловив надію на нескладний перебіг хвороби, оскільки є вакцинованим.



Він зазначив, що перебуває на самоізоляції, лікується та працює вдома.



"Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус - агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил", - закликав Віталій Кличко.

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