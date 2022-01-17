Кличко вдруге захворів на коронавірус
Мер Києва Віталій Кличко вдруге заразився на COVID-19
Про це він написав у Telegram.
"Отримав позитивний результат тесту на COVID-19. Захворів уже вдруге", - повідомив мер Києва.
Віталій Кличко висловив надію на нескладний перебіг хвороби, оскільки є вакцинованим.
Він зазначив, що перебуває на самоізоляції, лікується та працює вдома.
"Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус - агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил", - закликав Віталій Кличко.
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