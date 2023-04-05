Кличко оголосив про завершення опалювального сезону в Києві 8 квітня
Цьогоріч опалювальний сезон у Києві завершать 8 квітня. Це рішення було прийнято з урахуванням погодних умов і очікуваного потепління
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Щороку рішення про початок чи завершення опалювального сезону ми приймаємо, орієнтуючись на погодні умови, комфорт людей та раціональне використання енергоресурсів. Цього року теж не чекаємо 15 квітня, а припиняємо постачання тепла в будівлі раніше", - написав він.
- 31 березня завершився опалювальний сезон в Одесі, Запоріжжі та Полтаві. На Дніпропетровщині вимикати тепло в будинках почали ще з 22 березня.
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