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У частині України завершують опалювальний сезон. Подробиці

30 березня, 2023 четвер
15:29
Суспільство опалення

У п'ятницю 31 березня у містах Одеса, Полтава та Запоріжжя планують закінчити опалювальний сезон 2022-2023

Міська рада Одеси інформує про завершення опалювального сезону завтра.

"Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов", - пише пресслужба.

Повідомляється, що з 1 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства.

Про підготовку до відключення опалення заявили й у Полтавській та Миргородській громадах. У п'ятницю, 31 березня, буде закінчено сезон 2022-2023, написали в міськраді.

Також у Запоріжжі секретар міської ради Анатолій Куртєв говорив, що 27 березня стартують необхідні зупинки опалення підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня, тобто цієї п'ятниці у місті вимкнуть батареї.

Крім того, 1 квітня тепло вимкнуть у Краматорську Донецької області, пише міська рада

В Ужгороді, попри холодну погоду, вирішили завершити опалювальний сезон із суботи, 1 квітня. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.

У місті Івано-Франківську у зв'язку з похолоданням вирішили поки продовжити опалювальний сезон, який мав завершитися 1 квітня. 

Нагадаємо, Луцьктепло з 23 березня тимчасово призупинило опалювальний сезон та попереджає про можливі перебої з гарячою водою.  

22 березня відключили теплопостачання у Дніпрі. У Кам’янському - 25 березня, а у Нікополі планують 31 березня.

Херсон став наступним містом, яке завершило опалення 24 березня. 

27 березня на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Волинщині, Вінниччині заявили про рішення розпочати відключення опалення.

Влада міста Чернівці вдень вирішила призупиняти подачу опалення у будинки містян, а вночі вмикати назад.

  • Голова Міненерго Галущенко раніше казав, що Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, але готуватись до наступного опалювального сезону потрібно вже зараз.
  • Також голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявляв, що в деяких регіонах України можна вимкнути опалення 20 березня. 
Одеса
Запоріжжя
Дніпро
Полтава
Краматорськ
Дніпропетровщина
Донеччина
опалювальний сезон
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