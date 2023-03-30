У частині України завершують опалювальний сезон. Подробиці

Міська рада Одеси інформує про завершення опалювального сезону завтра.

"Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов", - пише пресслужба.

Повідомляється, що з 1 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства.

Про підготовку до відключення опалення заявили й у Полтавській та Миргородській громадах. У п'ятницю, 31 березня, буде закінчено сезон 2022-2023, написали в міськраді.

Також у Запоріжжі секретар міської ради Анатолій Куртєв говорив, що 27 березня стартують необхідні зупинки опалення підготовчі роботи, які триватимуть до 31 березня, тобто цієї п'ятниці у місті вимкнуть батареї.

Крім того, 1 квітня тепло вимкнуть у Краматорську Донецької області, пише міська рада.

В Ужгороді, попри холодну погоду, вирішили завершити опалювальний сезон із суботи, 1 квітня. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету.

У місті Івано-Франківську у зв'язку з похолоданням вирішили поки продовжити опалювальний сезон, який мав завершитися 1 квітня.

Нагадаємо, Луцьктепло з 23 березня тимчасово призупинило опалювальний сезон та попереджає про можливі перебої з гарячою водою.

22 березня відключили теплопостачання у Дніпрі. У Кам’янському - 25 березня, а у Нікополі планують 31 березня.

Херсон став наступним містом, яке завершило опалення 24 березня.

27 березня на Херсонщині, Одещині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Волинщині, Вінниччині заявили про рішення розпочати відключення опалення.

Влада міста Чернівці вдень вирішила призупиняти подачу опалення у будинки містян, а вночі вмикати назад.