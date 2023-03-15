Про це він написав у Telegram.

"Внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій", - констатував Герус.

"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", - додав нардеп.

Він також зазначив, що Нафтогаз має амбітні плани – підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу виключно українського видобутку.