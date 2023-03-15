У Раді заявили, що в деяких регіонах України можна завершити опалювальний сезон 20 березня
Голова комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в деяких регіонах України можна вимкнути опалення 20 березня
Про це він написав у Telegram.
"Внаслідок потепління в Україні суттєво знижується споживання електроенергії. Збільшуються денні профіцити, адже зростає генерація сонячних електростанцій", - констатував Герус.
"В Україну поступово приходить тепла весняна погода. Враховуючи прогноз погоди, з понеділка у деяких регіонах можна завершувати опалювальний сезон та зекономити енергоресурси, зокрема газ", - додав нардеп.
Він також зазначив, що Нафтогаз має амбітні плани – підготуватися до наступного опалювального сезону за рахунок накопичення газу виключно українського видобутку.
- Голова Міненерго Галущенко раніше казав, що Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, але готуватись до наступного опалювального сезону потрібно вже зараз.
- За даними Міненерго, в Житомирській і Київській областях 15 березня можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані з ремонтами електромереж.
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