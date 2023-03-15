Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За даними відомства, у середу генерація повністю забезпечує потреби споживачів. В енергосистемі України зафіксовано достатній резерв потужності.

Однак на Житомирщині та Київщині можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж.

Протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від ворожих обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей, зазначили в Міненерго.