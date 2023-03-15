На Житомирщині та Київщині можливі нетривалі відключення світла через ремонт мереж, – Міненерго
У Житомирській і Київській областях 15 березня можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані з ремонтами електромереж
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
За даними відомства, у середу генерація повністю забезпечує потреби споживачів. В енергосистемі України зафіксовано достатній резерв потужності.
Однак на Житомирщині та Київщині можливі нетривалі відключення електроенергії, пов‘язані із ремонтами електромереж.
Протягом останньої доби відновлено електропостачання постраждалих від ворожих обстрілів районів Запорізької і Дніпропетровської областей, зазначили в Міненерго.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету. Є влучання по критичній інфраструктурі.
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