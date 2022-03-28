Кличко оголосив про зміну часу комендантської години у Києві та області

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

За його словами, відтепер комендантська година розпочинатиметься ввечері на годину пізніше, а закінчуватиметься вранці на годину раніше.

"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше", - написав Кличко.



Нагадаємо, 27 березня у Кіровоградській області також прийняли рішення змінити час комендантської години, яка була введена через воєнний стан в Україні

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