Кличко оголосив про зміну часу комендантської години у Києві та області
З понеділка, 28 березня, комендантська година у столиці та Київській області діятиме з 21:00 до 6:00
Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
За його словами, відтепер комендантська година розпочинатиметься ввечері на годину пізніше, а закінчуватиметься вранці на годину раніше.
"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, з 28 березня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше", - написав Кличко.
- Нагадаємо, 27 березня у Кіровоградській області також прийняли рішення змінити час комендантської години, яка була введена через воєнний стан в Україні
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