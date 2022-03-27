У Кіровоградській області змінили час комендантської години

Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.

Тепер жителям області заборонено залишати свої будинки після 21:00.

"Відсьогодні в Кіровоградській області змінюється термін комендантської години. Тепер вона триватиме з 21.00 до 6.00", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Сумщині змінили час комендантської години, у громадських місцях не можна перебувати з 20:00 до 5:00.