У Кіровоградській області змінили час комендантської години
У Кіровоградській області прийняли рішення змінити час комендантської години, яка була введена через воєнний стан в Україні
Про це повідомляє голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович.
Тепер жителям області заборонено залишати свої будинки після 21:00.
"Відсьогодні в Кіровоградській області змінюється термін комендантської години. Тепер вона триватиме з 21.00 до 6.00", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, на Сумщині змінили час комендантської години, у громадських місцях не можна перебувати з 20:00 до 5:00.
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