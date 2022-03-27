На Сумщині комендантська година триватиме з 20:00 до 5:00
На Сумщині змінили час комендантської години, у громадських місцях не можна перебувати з 20:00 до 5:00
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Зміна комендантського часу в Сумській області! Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів заборонено з 20:00 до 5:00!" - наголосив він.
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