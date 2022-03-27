На Сумщині комендантська година триватиме з 20:00 до 5:00

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.



"Зміна комендантського часу в Сумській області! Згідно з розпорядженням голови Сумської обласної військової адміністрації відтепер перебувати на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток, а також руху транспортних засобів заборонено з 20:00 до 5:00!" - наголосив він.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb