Про це Віталій Кличко написав у telegram.

Сьогодні, 12 травня, мер Києва показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими Росія обстрілює українські міста.

Фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Результати інститут передає в Міжнародний кримінальний суд. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами.

"Росія повинна відповісти за всі злочини, вчинені в Україні. За геноцид українців і звірячу жорстокість. Для Міжнародного суду доказів більш ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе!", - ідеться у повідомленні мера.