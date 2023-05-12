Кличко показав, де зберігаються залишки збитих російських ракет
Фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз
Про це Віталій Кличко написав у telegram.
Сьогодні, 12 травня, мер Києва показав іноземним і українським журналістам залишки ракет та дронів, якими Росія обстрілює українські міста.
Фрагменти різних типів озброєння зараз знаходяться на дослідженні в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз. Результати інститут передає в Міжнародний кримінальний суд. А окремі групи іноземних фахівців працюють тут разом з українськими експертами.
"Росія повинна відповісти за всі злочини, вчинені в Україні. За геноцид українців і звірячу жорстокість. Для Міжнародного суду доказів більш ніж достатньо. І ніяка брехня російським варварам не допоможе!", - ідеться у повідомленні мера.
- Кличко розповів, що відновлення 17 найбільш пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків було розпочато на початку літа 2022 року. Минулого року відновили 11 будинків, цього - ще 3.
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