Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

"Перевірив, як відремонтували ще 3 житлових будинки з найбільш пошкоджених російськими обстрілами. Відновлювальні роботи в будинку на проспекті Свободи та двох будинках на вулиці Межовій у Подільському районі завершені", - написав мер.

За його словами, 5-поверхівки 1960-х років будівництва постраждали одночасно. У березні минулого року, в результаті російських обстрілів, ракета вибухнула за кілька метрів від будівель. Вибуховою хвилею і уламками вибило вікна та дверні балконні блоки, вхідні двері до під’їздів. Були зруйновані системи внутрішніх комунікацій, конструкції даху та покрівля. З’явилися тріщини на сходових клітинах та перегородках, стиках панелей, по кутах будівель усередині.

"На сьогодні будинки повністю оновлені, мають і сучасний утеплений фасад, у переважній більшості квартир зробили аварійний ремонт", - додав мер.

Кличко також перевірив, як триває відновлення 2 багатоповерхівок на вулиці Глибочицькій. В один житловий будинок російська ракета влучила навесні минулого року, в сусідній - улітку. Будівельники на цих об’єктах посилено працюють, щоб завершити відновлювальні роботи до середини липня цього року.

Відновлення 17 найбільш пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків мерія розпочала на початку літа минулого року. Минулого року відновили 11 будинків, цього року - ще 3.

Також днями до ушкоджених додалася ще одна багатоповерхівка в Святошинському районі, куди влучили уламки російського дрону. Цей будинок місто теж оперативно відновлюватиме.