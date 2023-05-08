Російськими безпілотниками поранено чотирьох киян. Загорілося авто
У Святошинському та Солом'янському районах Києва є постраждалі від падання уламків БПЛА, випущених армією Росії
Про це у ніч на понеділок, 8 травня 2023 року, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"В Святошинському районі падіння уламків БПЛА. Всі служби прямують на місце", - зазначив спершу о о 02:01 столичний міський голова.
Пізніше він уточнив інформацію про ушкодження та постраждалих.
"Троє постраждалих на місці вибуху в Соломʼянському районі та один - в Святошинському. Допомогу медиків отримують на місці", - додав Кличко о 02:05.
За його словами, двох постраждалих в Святошинському районі госпіталізували медики.
Іншим лікарську допомогу надано на місці.
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"В Києві триває повітряна тривога. Перебувайте в укриттях. За попередньою інформацією, є травмовані і руйнування. Так, ймовірно, внаслідок падіння уламків на припаркований автомобіль в дворі житлового будинку сталось загоряння авто. Є зафіксоване падіння уламків на житловий будинок та на проїжджу частину", - заявив своєю чергою начальник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попко.
Тривога в Києві розпочалася о 23:34, на Київщині про її початок сирени сповістили о 23:35.
- Нагадаємо, за даними "Суспільне. Одеса", на Одещині після повітряної тривоги сталася пожежа.
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