Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Отримані вагони належать до рухомого складу серії №81-717, який також експлуатується і в київському метро. Вони, насамперед, будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючого рухомого складу.

"Оглянув сьогодні першу партію - 6 вагонів метрополітену, які Київська підземка отримала від Варшави в якості благодійної допомоги столиці. Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60-ти виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену", - написав Кличко.

Зазначається, що для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу – радянського виробництва. Аналогічні вагони експлуатуються і в Варшавському метро.