Кличко показав вагони метро, які прибули до Києва з Варшави
До столиці прибула перша партія із шести вагонів метрополітену в рамках допомоги Києву від Варшави
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
Отримані вагони належать до рухомого складу серії №81-717, який також експлуатується і в київському метро. Вони, насамперед, будуть використані як технічні донори для капітальних ремонтів діючого рухомого складу.
"Оглянув сьогодні першу партію - 6 вагонів метрополітену, які Київська підземка отримала від Варшави в якості благодійної допомоги столиці. Це стало можливим завдяки підписаному минулого року листу між столицями Польщі та України щодо безоплатної передачі 60-ти виведених з експлуатації вагонів Варшавського метрополітену", - написав Кличко.
Зазначається, що для Київського метрополітену це вагома допомога, оскільки 80% рухомого складу – радянського виробництва. Аналогічні вагони експлуатуються і в Варшавському метро.
- Кличко розповів про відновлення зруйнованих багатоповерхівок у Києві - відбудова 17 найбільш пошкоджених російськими обстрілами житлових будинків було розпочато на початку літа 2022 року. Минулого року відновили 11 будинків, цього - ще 3.
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