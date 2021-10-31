Кличко пообіцяв зробити все можливе, аби реванш Усик - Джошуа відбувся у Києві
Міський голова Києва пообіцяв, що зробить все можливе, аби другий поєдинок між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа відбувся в українській столиці
Про це Кличко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.
За його словами, він прагне, щоб український та британський боксери зустрілися навесні 2022 року в Києві.
"За контрактом матч-реванш повинен пройти впродовж 6 місяців. І зараз розглядається, де це можливо зробити. Ми не є стороною, яка вирішує на 100%. Це повинні дві сторони узгодити позиції. Але ми намагаємося, щоб навесні бій пройшов у Києві на "Олімпійському". Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємося все зробити для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій пройшов у Києві", – сказав Кличко.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 27 жовтня Ентоні Джошуа заявив, що готовий боксувати з Олександром Усиком у Києві.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.45
-
EUR
Купівля 30.38Продаж 30.79
- Актуальне
- Важливе