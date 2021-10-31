Кличко пообіцяв зробити все можливе, аби реванш Усик - Джошуа відбувся у Києві

Про це Кличко заявив у інтерв'ю Радіо Свобода.

За його словами, він прагне, щоб український та британський боксери зустрілися навесні 2022 року в Києві.

"За контрактом матч-реванш повинен пройти впродовж 6 місяців. І зараз розглядається, де це можливо зробити. Ми не є стороною, яка вирішує на 100%. Це повинні дві сторони узгодити позиції. Але ми намагаємося, щоб навесні бій пройшов у Києві на "Олімпійському". Побачимо, як у нас переговори будуть проходити. Намагаємося все зробити для того, щоб нашого вітчизняного спортсмена підтримував стадіон, підтримували українці і бій пройшов у Києві", – сказав Кличко.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).