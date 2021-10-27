Джошуа погодився провести бій-реванш з Усиком у Києві

Про це Джошуа повідомив YouTube-каналу IFL TV.



За словами Джошуа, йому байдуже куди їхати на бій-реванш з Усиком.



"Де буде бій - вирішують менеджери. Я справді приїхав би в Україну, якщо це потрібно. Але оскільки Усик - чемпіон і захоче на цьому більше заробити, то обиратиме місце реваншу. Проте мені все одно куди їхати. Я приїду перемагати", - зухвало сказав Ентоні Джошуа.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).