Джошуа погодився провести бій-реванш з Усиком у Києві
Ексчемпіон світу Ентоні Джошуа заявив, що готовий боксувати з Олександром Усиком у Києві
Про це Джошуа повідомив YouTube-каналу IFL TV.
За словами Джошуа, йому байдуже куди їхати на бій-реванш з Усиком.
"Де буде бій - вирішують менеджери. Я справді приїхав би в Україну, якщо це потрібно. Але оскільки Усик - чемпіон і захоче на цьому більше заробити, то обиратиме місце реваншу. Проте мені все одно куди їхати. Я приїду перемагати", - зухвало сказав Ентоні Джошуа.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 27 жовтня Ентоні Джошуа заявив, що у другому поєдинку проти Олександра Усика налаштований на дострокову перемогу.
- Також Джошуа назвав головною причиною поразки від Усика помилково обраний стиль на бій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.54
-
EUR
Купівля 30.41Продаж 30.8
- Актуальне
- Важливе