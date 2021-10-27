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Головна Спорт Джошуа пообіцяв Усику влаштувати у реванші війну та вкласти його на підлогу

Джошуа пообіцяв Усику влаштувати у реванші війну та вкласти його на підлогу

27 жовтня, 2021 середа
09:19
Спорт Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)

Британський боксер Ентоні Джошуа заявив, що у другому поєдинку проти українця Олександра Усика налаштований на дострокову перемогу

Про це він заявив у інтерв'ю IFL TV. 

За словами британця, він розлючений через поразку тому вийде на реванш з думкою про перемогу нокаут.    

"Я покінчив з поразками. Я покінчив з цією всією боксерською наукою. Не дивуйтеся, якщо у наступному бою я просто вкладу його на підлогу. Це війна і я розлючений. Я закипаю навіть говорячи про це. Це та пристрасть, яка мені необхідна. Все про, що я зараз думаю - війна та вбивство. Хочу вийти на ринг та зробити йому боляче, забрати його душу, примусити здатися", - сказав Джошуа.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

 

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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