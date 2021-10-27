Джошуа пообіцяв Усику влаштувати у реванші війну та вкласти його на підлогу

Про це він заявив у інтерв'ю IFL TV.

За словами британця, він розлючений через поразку тому вийде на реванш з думкою про перемогу нокаут.

"Я покінчив з поразками. Я покінчив з цією всією боксерською наукою. Не дивуйтеся, якщо у наступному бою я просто вкладу його на підлогу. Це війна і я розлючений. Я закипаю навіть говорячи про це. Це та пристрасть, яка мені необхідна. Все про, що я зараз думаю - війна та вбивство. Хочу вийти на ринг та зробити йому боляче, забрати його душу, примусити здатися", - сказав Джошуа.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 23 жовтня промоутер Ентоні Джошуа Едді Хірн заявив, що Олександр Усик отримає за другий бій проти британця величезний гонорар.

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