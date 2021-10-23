Промоутер Джошуа пообіцяв Усику за реванш величезні гроші

Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами Хірна українець та британець не мають наміру проводити проміжних поєдинків перед реваншем, а для Усика додатковим стимулом стане величезний гонорар, суму якого він поки не розголошує.

"Команда Усика рада цьому реваншу, адже вони зароблять величезну суму грошей. І, звичайно, вони вірять, що зможуть перемогти. Джошуа також не думає про жоден інший бій. Він готовий, сильний і сфокусований, і думає лише про реванш з Усиком", - запевнив Хірн.

Він додав, що хоче провести поєдинок у березні 2022 року у Великій Британії.

"Гадаю, ми могли б влаштувати реванш в березні. Це дійсно величезний бій і провести його захоче багато хто, але я б хотів, щоб реванш відбувся у Великій Британії", - сказав Хірн.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

За інформацією британських ЗМІ, гарантований гонорар Усика за цей бій склав 3 млн фунтів ($4,1 млн). Джошуа заробив 15 млн фунтів ($20,5 млн). За домовленістю сторін, призовий фонд поєдинку було розподілено у пропорції 80 на 20 на користь британця.

Нагадаємо, 20 жовтня новим тренером Ентоні Джошуа став Ронні Шилдс, який раніше працював з легендарними американцями Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом.

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