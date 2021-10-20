Джошуа до реваншу з Усиком готуватиме екстренер Тайсона та Холіфілда
Новим тренером британського боксера Ентоні Джошуа став Ронні Шилдс, який раніше працював з легендарними американцями Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом
Про це повідомляє vRINGe.com.
Ентоні Джошуа зараз перебуває у США, де домовився про співпрацю з новим тренером - Ронні Шилдсом. Американець відомий за роботою з чемпіоном світу в середній вазі (до 72,6 кг) Джермаллом Чарло зі США та олімпійським чемпіоном з Куби Гільєрмо Рігондо, який у 2017 році зустрічався з українцем Василем Ломаченком та поступився технічним нокаутом.
Раніше 63-річний Ронні Шилдс також працював з американськими важковаговиками Майком Тайсоном та Евандером Холіфілдом. Зокрема, у 2002 році він готував Майка Тайсона до бою проти Леннокса Льюїса, в якому британець нокаутував американця у восьмому раунді.
Також Ентоні Джошуа у США провів переговори Вірджілом Хантером та Едді Рейносо, який тренує лідера рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії мексиканця Сауля Альвареса.
Роні Шилдс замінить Роба Маккракена, який працював з британцем ще з часів його виступів на любительському рингу. Колишнього тренера вважають одним з винуватців поразки Ентоні Джошуа від Олександра Усика через хибно обрану тактику на бій з українцем.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 20 жовтня стало відомо, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.
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