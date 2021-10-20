Джошуа знайшов винуватця поразки від Усика
Британський боксер Ентоні Джошуа після поразки від українця Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера
Про це повідомляє talkSPORT.
Джошуа зараз перебуває у США, де вже провів зустріч з трьома тренерами. Напередодні він спілкувався з Ронні Шилдсом, який відомий за роботою з чемпіоном світу в середній вазі (до 72,6 кг) Джермаллом Чарло та олімпійським чемпіоном з Куби Гільєрмо Рігондо, який у 2017 році зустрічався з українцем Василем Ломаченком та поступився технічним нокаутом.
Раніше Джошуа також провів переговори Вірджілом Хантером та Едді Рейносо, який тренує лідера рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії мексиканця Сауля Альвареса.
У Великій Британії вважають, що Ентоні Джошуа шукає у США заміну своєму нинішньому тренеру Робу Маккракену. Його вважають одним з винуватців поразки британця від Олександра Усика через хибно обрану тактику на бій з українцем.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 19 жовтня британський боксер Ловренс Околі заявив, що Ентоні Джошуа, аби взяти реванш за поразку від Олександра Усика, необхідно зробити ставку на власну потужність.
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