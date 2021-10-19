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Головна Спорт "Спадкоємець" Усика розробив для Джошуа план помсти українському боксеру

"Спадкоємець" Усика розробив для Джошуа план помсти українському боксеру

19 жовтня, 2021 вiвторок
13:50
Спорт Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)

Британський боксер Ловренс Околі заявив, що Ентоні Джошуа, аби взяти реванш за поразку від Олександра Усика, необхідно зробити ставку на власну потужність

Про це повідомляє vRINGe.com

За словами Ловернса Околі, який володіє титулом  чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської асоціації) у першій важкій вазі (до 90,7 кг), що раніше належав Олександру Усику, аби перемогти українця, британцю необхідно брати приклад зі свого співвітчизника Тайсона Ф'юрі, який набрав перед боєм проти Деонтея Вайлдера вагу, аби нівелювати нокаутуючий удар американця. 

"Бачили, як Тайсон Ф'юрі побив Деонтея Вайлдера? Американець - унікальний нокаутер, але Тайсон вирішив набрати максимум ваги, здійснював постійний тиск, виснажив та нокаутував Деонтея. Думаю, Ентоні може зробити щось схоже", - сказав Околі.  

Він додав, що Джошуа помилився, коли спробував перебоксувати Усика та перемогти за очками. 

"Ентоні дуже хороший в боксі. Але Усик просто неймовірний. Дев'ять з десяти важковаговиків не стануть змагатися з Усиком в боксі - вони зроблять ставку на перевагу в потужності. Вірю, що Ентоні в реванші зробить так само. Останнім часом він дуже налягав на свій бокс. Він немов забув, що це - контактний вид спорту. Його завдання - вийти в ринг і влаштувати там Усику повний контакт", - порадив Околі. 

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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