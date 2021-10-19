Ф'юрі знайшов несподівану причину поразки Джошуа від Усика

Про це повідомляє BoxingScene.

За його словами, Ентоні Джоуша у програному українцю Олександру Усику поєдинку не вистачило характеру, яким володіють британець Тайсон Ф'юрі та американець Деонтей Вайлдер.

"Вам варто подивитися на мову тіла Джошуа після поразки від Усика. Навіть в тому, як він сидить на стільці, було помітно - воїни так себе не поводять. Якщо взяти мого сина або Деонтея Вайлдера, то вони ніколи не схиляють голову. Коли Вайлдер програв Тайсону, він віддав все. Він ледве сидів на стільці, мені здається, був в напівнепритомному стані", - сказав Джон Ф'юрі.

Він констатував, що у Джошуа немає шансів перемогти Ф'юрі та Вайлдера.

"Джошуа робить все, що може. Просто у нього немає навіть чверті того характеру та волі, які є у мого сина або Вайлдера. Ентоні був хорошим чемпіоном, але він ніколи не поб'є Тайсона і Деонтея", - переконаний Джон Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.

10 жовтня Ентоні Джошуа активував опцію реваншу в контракті на бій з Олександром Усиком.

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