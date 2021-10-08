Промоутер Ломаченка забажав влаштувати Усику бій за титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє Mirror.



Арум хоче, щоб Джошуа відклав свій реванш з Усиком, і дозволив українцю спершу битись за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.



"Якщо Ф'юрі виграє у Вайлдера, то, можливо, всі зроблять розумно і дадуть можливість влаштувати бій за звання абсолютного чемпіона між Ф'юрі і Усиком, з тією умовою, що Джошуа зустрінеться з переможцем. Кожен отримає свій шматок, хіба це погано? Я вважаю це розумним. Все залежить від Джошуа. Потрібно бути реалістом, його шанси в цьому бою не великі. Йому потрібен ще один бій, новий тренер", - сказав промоутер Боб Арум.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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