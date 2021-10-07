Усик отримав право негайно зустрітися з переможцем бою Ф'юрі - Вайлдер
WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє BoxingScene.
За рішенням Всесвітньої боксерської ради, переможець поєдинку між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером отримає можливість обрати наступного суперника між володарем трьох інших поясів - Олександром Усиком - та обов'язковим претендентом на титул WBC. Його 30 жовтня у Лондоні визначать "тимчасовий" чемпіон організації Ділліан Вайт з Великої Британії та Отто Валлін зі Швеції.
При цьому, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер матиме 30 днів, аби домовитися з Усиком.
Наразі така угода виглядає малоймовірною, оскільки в українця підписано контракт на реванш з британцем Ентоні Джошуа, який виключає проведення проміжного поєдинку.
Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Деонтей Вайлдер візьме реванш у Тайсона Ф'юрі за поразку у 2020 році.
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