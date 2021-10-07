Усик отримав право негайно зустрітися з переможцем бою Ф'юрі - Вайлдер

Про це повідомляє BoxingScene.

За рішенням Всесвітньої боксерської ради, переможець поєдинку між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером отримає можливість обрати наступного суперника між володарем трьох інших поясів - Олександром Усиком - та обов'язковим претендентом на титул WBC. Його 30 жовтня у Лондоні визначать "тимчасовий" чемпіон організації Ділліан Вайт з Великої Британії та Отто Валлін зі Швеції.

При цьому, переможець бою Ф'юрі - Вайлдер матиме 30 днів, аби домовитися з Усиком.

Наразі така угода виглядає малоймовірною, оскільки в українця підписано контракт на реванш з британцем Ентоні Джошуа, який виключає проведення проміжного поєдинку.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що Деонтей Вайлдер візьме реванш у Тайсона Ф'юрі за поразку у 2020 році.

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