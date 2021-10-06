Промоутер Усика розкрив обставини, які роблять Ф'юрі аутсайдером в бою з Вайлдером

Про це він заявив у інтерв'ю BoxOffice.

За словами Красюка, у нього є передчуття, що цього разу Вайлдер переможе Ф'юрі.

"У мене є не дуже хороші відчуття щодо цього поєдинку для Тайсона Ф'юрі. Проаналізувавши усі обставини, я віддам перевагу Деонтею Вайлдеру. Не секрет, що у Ф'юрі є дуже сильне психологічне навантаження. У нього проблеми в сім'ї з новонародженою дитиною. Він два тижні пробув у госпіталі, потім батько забрав його до тренувального табору", - розповів Красюк.

На його переконання, це негативно вплине на психологічний стан британського боксера.

"Дуже складно уявити, щоб такий сім'янин та батько, як Ф'юрі, не думав про те, що відбувається і це не сиділо у нього в голові. Ми знаємо, що він вже проявив себе недостатньо психічно збалансованим людиною. Я думаю, що в тренувальному таборі, коли потрібно емоційно та морально витримувати пікові навантаження, може дати збій його "софт", - вважає Красюк.

Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.





5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.

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