Промоутер Усика розкрив обставини, які роблять Ф'юрі аутсайдером в бою з Вайлдером
Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що американець Деонтей Вайлдер візьме реванш у британця Тайсона Ф'юрі за поразку
Про це він заявив у інтерв'ю BoxOffice.
За словами Красюка, у нього є передчуття, що цього разу Вайлдер переможе Ф'юрі.
"У мене є не дуже хороші відчуття щодо цього поєдинку для Тайсона Ф'юрі. Проаналізувавши усі обставини, я віддам перевагу Деонтею Вайлдеру. Не секрет, що у Ф'юрі є дуже сильне психологічне навантаження. У нього проблеми в сім'ї з новонародженою дитиною. Він два тижні пробув у госпіталі, потім батько забрав його до тренувального табору", - розповів Красюк.
На його переконання, це негативно вплине на психологічний стан британського боксера.
"Дуже складно уявити, щоб такий сім'янин та батько, як Ф'юрі, не думав про те, що відбувається і це не сиділо у нього в голові. Ми знаємо, що він вже проявив себе недостатньо психічно збалансованим людиною. Я думаю, що в тренувальному таборі, коли потрібно емоційно та морально витримувати пікові навантаження, може дати збій його "софт", - вважає Красюк.
Тайсон Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради) у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера.
Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.
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5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
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