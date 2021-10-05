Оприлюднено гонорари Ф'юрі та Вайлдера за супербій у Лас-Вегасі

Про це повідомляє Essentially Sports.

За інформацією видання, Ф'юрі належить за бій $30 млн гарантованого гонорару, а Вайлдеру - $20 млн. Крім цього, боксери заберуть частку прибутків від продажів платних трансляцій, які буде розподілено у пропорції 60% на 40% на користь чинного чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.

Бій Ф'юрі та Вайлдера було заплановано на 24 липня, але його перенесли на 9 жовтня через коронавірус у британця.

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.