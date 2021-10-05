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Оприлюднено гонорари Ф'юрі та Вайлдера за супербій у Лас-Вегасі

5 жовтня, 2021 вiвторок
12:36
Спорт Деонтей Вайлдер

Британський боксер Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а його американський суперник - $20 млн

Про це повідомляє Essentially Sports

За інформацією видання, Ф'юрі належить за бій $30 млн гарантованого гонорару, а Вайлдеру - $20 млн. Крім цього, боксери заберуть частку прибутків від продажів платних трансляцій, які буде розподілено у пропорції 60% на 40% на користь чинного чемпіона WBC (Всесвітньої боксерської ради) в надважкій вазі.  

Бій Ф'юрі та Вайлдера було заплановано на 24 липня, але його перенесли на 9 жовтня через коронавірус у британця. 

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця титул.

  • 15 вересня стало відомо, що український боксер Віктор Вихрист 9 жовтня битиметься в андеркарті поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером. 
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Бокс
Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер
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