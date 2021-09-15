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Український важковаговик вийде на один ринг з Ф'юрі та Вайлдером

15 вересня, 2021 середа
11:01
Спорт Віктор Вихрист

Український боксер Віктор Вихрист 9 жовтня битиметься в андеркарті поєдинку між британцем Тайсоном Ф'юрі та американцем Деонтеєм Вайлдером

Про це повідомляє BoxRec.

Віктор Вихрист, який виграв на професійному рингу всі 7 боїв, 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) зустрінеться з американцем Майком Маршаллом, в активі якого 6 перемог, 1 нічия та 1 поразка. 

Їхній поєдинок відбудеться у андеркарті бою Ф'юрі проти Вайлдера. Британець у поєдинку проти американця захищатиме титул чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

Ф'юрі та Вайлдер раніше вже зустрічалися двічі - у грудні 2018 року було зафіксовано нічию, а у лютому 2020-го британець переміг нокаутом та відібрав у американця чемпіонський титул.

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Бокс
Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер
Віктор Вихрист
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