Джошуа відповів на пропозицію Ф'юрі поступитися правом на бій з Усиком

Про це заявив промоутер британця Едді Хірн, повідомляє Badlefthook.

За його словами, Джошуа вирішив скористатися пунктом про реванш у контракті на перший бій з українцем та зустрінеться з Усиком вдруге.

"Джошуа повернувся в гру, він зараз тренується, і сьогодні ми офіційно активували опцію реваншу", - сказав Хірн.

Таким чином, Ентоні Джошуа відмовився від пропозиції промоутера Боба Арума, дозволити іншому британцю Тайсону Ф'юрі спочатку зустрітися з Олександром Усиком, а потім побитися з переможцем цього поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Нагадаємо, 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.

8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.

10 жовтня Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти Деонтея Вайлдера.

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