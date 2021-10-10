Ф'юрі нокаутував Вайлдера у бою за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі захистив титул чемпіона світу WBC у поєдинку проти американця Деонтея Вайлдера
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) Ф'юрі захищав у поєдинку проти Вайлдера звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Це була вже третя зустріч британця та американця. У грудні 2018 року вони звели бій внічию. У лютому 2020-го Ф'юрі переміг нокаутом та відібрав у Вайлдера чемпіонський титул.
Напередодні бою відбулася церемонія зважування, під час якої обидва боксери показали рекордну вагу в кар'єрі. Ф'юрі набрав 125,6 кг, Вайлдер - 107,9 кг.
Ф'юрі активніше розпочав поєдинок та у третьому раунді відправив Вайлдера у нокдаун. Американець швидко відновився та потужно відповів у четвертому раунді, коли двічі сам вклав британця на підлогу.
Надалі Ф'юрі домінував на рингу, а Вайлдер "виживав" та розраховував лише на нокаут.
У 10-му раунді британець ще раз відправив суперника у нокдаун, а завершив бій у 11-му раунді, ударом у скроню нокаутувавши Вайлдера.
Тайсон Ф'юрі достроково переміг Деонтея Вайлдера та захистив чемпіонський титул.
- 5 жовтня стало відомо, що Тайсон Ф'юрі отримає за третій бій проти Деонтея Вайлдера $30 млн, а американець - $20 млн.
- 7 жовтня WBC оголосила, що переможець поєдинку між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером матиме 30 днів аби домовитися з Олександром Усиком про бій за звання абсолютного чемпіона світу.
- 8 жовтня Боб Арум звернувся до Ентоні Джошуа з проханням, щоб він відмовився від реваншу з Олександром Усиком.
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