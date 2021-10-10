Ф'юрі нокаутував Вайлдера у бою за титул чемпіона світу WBC у надважкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) Ф'юрі захищав у поєдинку проти Вайлдера звання чемпіона світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Це була вже третя зустріч британця та американця. У грудні 2018 року вони звели бій внічию. У лютому 2020-го Ф'юрі переміг нокаутом та відібрав у Вайлдера чемпіонський титул.

Напередодні бою відбулася церемонія зважування, під час якої обидва боксери показали рекордну вагу в кар'єрі. Ф'юрі набрав 125,6 кг, Вайлдер - 107,9 кг.



Ф'юрі активніше розпочав поєдинок та у третьому раунді відправив Вайлдера у нокдаун. Американець швидко відновився та потужно відповів у четвертому раунді, коли двічі сам вклав британця на підлогу.

Надалі Ф'юрі домінував на рингу, а Вайлдер "виживав" та розраховував лише на нокаут.

У 10-му раунді британець ще раз відправив суперника у нокдаун, а завершив бій у 11-му раунді, ударом у скроню нокаутувавши Вайлдера.

Тайсон Ф'юрі достроково переміг Деонтея Вайлдера та захистив чемпіонський титул.

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