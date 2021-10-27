Джошуа назвав ключову причину поразки від Усика

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Джошуа, він зазнав поразки від Джошуа, оскільки обрав на бій проти українця хибний стиль.

"Бій з Усиком показав, що поєдинки роблять стилі, а я вибрав у цьому бою неправильний стиль. Не можна сказати, що наступного разу я піду на Усика і битимуся, як божевільний, але в мене є сильні сторони, які створять йому і багатьом іншим багато проблем", - сказав Джошуа.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).