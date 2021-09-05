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Кличко виступив на передвиборчому з'їзді німецьких правих

5 вересня, 2021 неділя
10:10
Світ

Міський голова Києва Віталій Кличко виступив у Німеччині в новій ролі - гостя виборчої кампанії правлячої партії ХДС

Віталій Кличко в суботу, 4 вересня 2021 року, був в Ганновері гостем молодіжної організації правлячого консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка в цей день приймала главу партії і кандидата в канцлери Арміна Лашета, розповідає Еспресо.TV з посиланням на DW.

За три тижні до призначених на 26 вересня парламентських виборів партія Лашета втратила багаторічне лідерство і ризикує програти - в опитуваннях консерватори відстають від соціал-демократів на 2-5%.

Участь іноземних політиків у виборчих заходах - рідкість у Німеччині, тим більше українських. Проте Кличко довго жив в Гамбурзі, у нього гарні зв'язки з ХДС, і він не раз бував на з'їздах партії канцлерки Анґели Меркель, тож, очевидно, цього разу його запросили насамперед як колишнього відомого боксера, покликаного допомогти кандидату в канцлери набрати додаткової популярності серед молоді.

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"Перебуваючи на виборчому заході, Кличко тримав себе нейтрально, жодного разу не закликав голосувати за ХДС і не став прямо хвалити Лашета. Він лише згадав, як у Німеччині тренер радив йому зібрати команду "найкращих" - від лікаря і менеджера до адвоката. Ця згадка була, мабуть, єдиним реверансом у бік Лашета, який за день до цього представив свою "команду майбутнього", - зазначає DW.

Коли ведуча прямо запитала його, що він думає про можливий прихід до влади в Німеччині лівих, чого ХДС щосили закликає виборців не допустити, Кличко відповів ухильно, назвавши питання "філософським".

Відповідаючи на, мабуть, головне питання заходу, - що б він як колишній боксер порадив ХДС у фіналі виборчої кампанії, - мер Києва сказав, що любить приказки (чим викликав хвилю сміху серед присутніх) і дав таку пораду: "Найкращий захист - це напад".


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агітація
Віталій Кличко
Німеччина
ХДС
новини Німеччини
праві
Армін Лашет
консерватизм
Ганновер
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