Кличко виступив на передвиборчому з'їзді німецьких правих

Віталій Кличко в суботу, 4 вересня 2021 року, був в Ганновері гостем молодіжної організації правлячого консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка в цей день приймала главу партії і кандидата в канцлери Арміна Лашета, розповідає Еспресо.TV з посиланням на DW.



За три тижні до призначених на 26 вересня парламентських виборів партія Лашета втратила багаторічне лідерство і ризикує програти - в опитуваннях консерватори відстають від соціал-демократів на 2-5%.



Участь іноземних політиків у виборчих заходах - рідкість у Німеччині, тим більше українських. Проте Кличко довго жив в Гамбурзі, у нього гарні зв'язки з ХДС, і він не раз бував на з'їздах партії канцлерки Анґели Меркель, тож, очевидно, цього разу його запросили насамперед як колишнього відомого боксера, покликаного допомогти кандидату в канцлери набрати додаткової популярності серед молоді.



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"Перебуваючи на виборчому заході, Кличко тримав себе нейтрально, жодного разу не закликав голосувати за ХДС і не став прямо хвалити Лашета. Він лише згадав, як у Німеччині тренер радив йому зібрати команду "найкращих" - від лікаря і менеджера до адвоката. Ця згадка була, мабуть, єдиним реверансом у бік Лашета, який за день до цього представив свою "команду майбутнього", - зазначає DW.



Коли ведуча прямо запитала його, що він думає про можливий прихід до влади в Німеччині лівих, чого ХДС щосили закликає виборців не допустити, Кличко відповів ухильно, назвавши питання "філософським".



Відповідаючи на, мабуть, головне питання заходу, - що б він як колишній боксер порадив ХДС у фіналі виборчої кампанії, - мер Києва сказав, що любить приказки (чим викликав хвилю сміху серед присутніх) і дав таку пораду: "Найкращий захист - це напад".





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