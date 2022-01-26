Кличко заявив, що метро буде головним бомбосховищем в Києві у разі вторгнення РФ

Про це передає Радіо Свобода.



"У Києві напрацьовано чіткий план, надана інформація щодо бомбосховищ, які розташовані поблизу певних об’єктів. Ключовим бомбосховищем у Києві також визначено Київський метрополітен, який, не дай Боже, у випадку часу "Ч", буде готовий прийняти людей, які зможуть сховатися під час можливого нападу. У випадку надзвичайної ситуації, у нас є сирени, які сповіщатимуть про загрозу. В такому випадку знадобляться всі засоби комунікації – телебачення, радіо, які надаватимуть інформацію про дії", - сказав Кличко.



Він висловив сподівання, що такі захисні заходи не знадобляться і що вторгнення не відбудеться.



"Ми всі тримаємо кулаки, сподіваємось, що це питання буде вирішене на політичному рівні, надіємось на наших дипломатів і глибоко сподіваємось, що те, про що говорять, про можливі воєнні дії, це був би жахливий сценарій. Тому сподіваємось, що буде віднайдено шлях у жодному разі не дійти до такої екстремальної ситуації", – сказав мер столиці.

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