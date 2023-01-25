Клуб АПЛ запропонував 11 млн євро за футболіста "Шахтаря"

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "Брайтон" пропонує "Шахтарю" 11 млн євро за трансфер Миколи Матвієнка, проте українці хочуть отримати за центрбека 30 млн євро.

На трансфері Матвієнка наполягає головний тренер "Брайтона" Роберто Де Дзербі, який добре знайомий з можливостями українця. Італієць тренував "гірників" у сезоні 2021/2022. Наразі під його керівництвом "Брайтон" займає в АПЛ шосте місце.

26-річний Микола Матвієнко у нинішньому сезоні зіграв за "Шахтар" 19 матчів. На його рахунку 54 гри за збірну України.

15 січня Михайло Мудрик перейшов з "Шахтаря" до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом.

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