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Klymenko Time, VESTI і Рабінович: РНБО оприлюднила список проросійських Telegram-каналів

25 жовтня, 2021 понедiлок
17:30
Суспільство Telegram

Рада національної безпеки та оборони опублікувала список Telegram-каналів, які просувають проросійські наративи

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Як зазначається, Центр протидії дезінформації при РНБО проаналізував акаунти та телеграм-канали, які систематизовано просувають проросійський наративи щодо "Глосарію назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополь і окремих районів Донецької та Луганської областей", а також аканути деяких персональних блогів.

"На публікацію Глосарію миттєво відреагували телеграм-канали, які безпосередньо пов’язані з дезінформаційною діяльністю на користь Російської Федерації. Основним наративом стало приниження національної гідності українців, особливо Революції гідності, яку канали називають "переворотом", - йдеться у звіті.

Серед них:

- Klymenko Time (53 тис. підписників) – медійний проєкт, що належить колишньому міністрові доходів і зборів Олександрові Клименку. Проєкт було запущено в жовтні 2017 року. Вже в грудні 2017 року співробітники Служби безпеки України провели обшук у студії YouTube каналу Klymenko Time. Це було реакцією на проведення ефіру зі адвокатом Тетяною Монтян;

- Vesti (20 тис. підписників) – канал видання Vesti.ua, що належить медіахолдингу "Мультимедіа-інвест груп". Головою холдингу є колишній прессекретар та цивільна дружина Олександра Клименка – Ольга Семченко.

"Ці канали та пов’язані із ними медіа вже неодноразово було помічено у просуванні інтересів проросійських діячів", - повідомили в РНБО.

Також інформацію на користь РФ використовували Telegram-канали:

- Шептун (57 тис. підписників) – анонімний Telegram-канал, що пише про політику. Характерною ознакою є публікація інсайдів. Також на каналі цитують прокремлівських пропагандистів;

- First (447 тис. підписників) – Telegram-канал, що пише про політику в Україні. 

У РНБО зауважили, що ці канали адмініструються користувачем "@A_menejer" (він же @A_manager2 та @Arhangel). Згідно з даними СБУ, ця особа приймає замовлення з публікацій матеріалів політичного характеру, здійснює менеджмент та адміністрування мережі Telegram-каналів. Реальна особа, що стоїть за адмініструванням, відома правоохоронним органам, та нині перебуває в розшуку за ст. ст. 293-294 КК України (організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством).

А ще, російскі наративи використовували Telegram-канали:

– Новоstnoy;
– Юрій Ткачов;
– Андрій Манчук;
– КОРНІЛОВ;
– Максим Могильницький;
– Вадим Рабінович;
– Moroz.Live.

"Таким чином, можемо пересвідчитися в існуванні та скоординованій діяльності великої розгалуженої мережі пропагандистських ресурсів, які працюють на користь інтересів РФ. Ця мережа зорієнтована на проведення дискредитаційних дезінформаційних кампаній проти України з метою розхитування внутрішньополітичної ситуації. Для протидії деструктивному інформаційному впливу було розроблено "Глосарій назв, термінів та словосполучень, які рекомендовано використовувати у зв’язку з тимчасовою окупацією РФ Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей", як складовому комплексу заходів по захисту інформаційної безпеки держави", - йдеться в повідомленні.

  • Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони опублікувала глосарій, який рекомендують використовувати щодо російської агресії. Його розробили для протидії пропаганді.

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