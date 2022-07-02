Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в інтерв’ю РБК-Україна.

"Станом на зараз у них план мінімум - це просто анексія Херсонської області, план максимум, якщо вдасться, то розвивати наступ на Миколаїв і далі на Одесу. Тому, що ключова ціль цієї війни це насправді не Донбас, а це безумовно Одеса і повний контроль над Чорним морем", - каже Денисенко.



Радник міністра наголосив, що цей план важливий для Москви тому, що захоплення Одеси повертає РФ на початок минулого століття. Саме тоді Радянський Союз панував на основній частині Чорного моря: "Тобто це їхня доктрина столітньої давності".



За словами Денисенка, втілити загадане російським окупантам поки не вдається.



"Ситуація така, що ми перерізали систему постачання частково між частинами угрупувань російської армії на Півдні України. Поки що вони на цьому напрямку особливо нічого зробити не можуть. Вони окопуються і вони готуються до анексії цієї території", - додав радник міністра внутрішніх справ.

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